Stasera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci dedicato a inchieste di approfondimento. Tra i temi trattati ci sono questioni legate alla politica, alla cronaca e all’attualità, con un focus anche sui figli di un politico di rilievo. La trasmissione, in programmazione domenica 17 maggio, si propone di analizzare fatti e situazioni di interesse pubblico attraverso un metodo di inchiesta giornalistica.

La trasmissione di Sigfrido Ranucci torna con nuove inchieste tra politica, cronaca e attualità: ecco le anticipazioni della puntata di domenica 17 maggio Nuovo appuntamento domenicale con il giornalismo d'inchiesta di Report su Rai 3. Nella puntata in onda stasera domenica 17 maggio alle 20:30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, la squadra di Sigfrido Ranucci mette nel mirino la seconda carica dello Stato, i segreti della comunicazione social della destra e una vulnerabilità informatica che fa tremare i tribunali italiani. Ecco tutti i casi e le anticipazioni della serata. Il caso Ignazio La Russa: l'inchiesta sui figli e il nodo dell'imparzialità L'apertura della puntata è dedicata a una delle figure più discusse della politica italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Report stasera su Rai 3: l’inchiesta sui figli di La Russa e i temi del 17 maggio

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