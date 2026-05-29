La Russa denuncia La7 l’affondo contro il presidente del Senato a DiMartedì | Faceva comizi poi distribuiva bombe - VIDEO
Durante la trasmissione “DiMartedì”, il presidente del Senato ha affermato che un esponente politico faceva comizi e poi distribuiva bombe. La Russa ha poi denunciato La7, definendo l’episodio un attacco diretto contro di lui. La trasmissione è stata interrotta dopo le dichiarazioni e sono stati diffusi un video e una nota ufficiale. La questione è diventata oggetto di polemiche e di un esposto legale.
Nel mirino finisce una frase pronunciata durante “DiMartedì”, che il presidente del Senato riporta così: "A Di Martedì un signore ha detto, 'i fratelli La Russa io li conosco bene, negli anni '70 facevano i comizi e subito dopo scendevano a distribuire le bombe ai ragazzi' io farò causa non a questo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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