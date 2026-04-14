La Russa junior niente ricorso sul revenge porn | il figlio del presidente del Senato definitivamente prosciolto

A Milano, si è conclusa la vicenda giudiziaria di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato. Dopo un procedimento legale legato a un caso di revenge porn, il giovane è stato definitivamente prosciolto e non presenterà ricorso alla decisione. La vicenda si è prolungata nel tempo senza ulteriori sviluppi, lasciando alle spalle il percorso giudiziario.

Milano, 14 aprile 2026 – Si chiude definitivamente la vicenda processuale di Leonardo Apache La Russa, figlio terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il giovane – inizialmente accusato di violenza sessuale, inchiesta archiviata da tempo – è stato prosciolto anche dall’aver orchestrato un attacco a base di “revenge porn”. A denunciarlo era stata una ragazza, sua ex compagna di liceo, dopo una notte iniziata in una discoteca di Milano e successivamente proseguita in casa di La Russa. Quella sera era presenta anche Tommaso Gilardoni, dj e amico del figlio dell’esponente milanese di Fratelli d'Italia. Ne è seguita una lunga...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Russa junior, niente ricorso sul revenge porn: il figlio del presidente del Senato definitivamente prosciolto Presidente del Senato La Russa riceve presidente Parlamento europeo MetsolaIl presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Giustiniani il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Leggi anche: Famiglia del bosco, Nathan e Catherine in Senato dal presidente La Russa?