Famiglia del bosco Nathan e Catherine in Senato dal presidente La Russa?

Si diffondono voci secondo cui Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sarebbero stati invitati dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, a palazzo Madama. Si parla di un possibile incontro previsto per mercoledì, senza conferme ufficiali. La notizia stimola l’interesse di chi segue da vicino le attività istituzionali e le presenze di figure legate alla famiglia del bosco.

Da palazzo Madama non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Già lo scorso dicembre, La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale Si fanno sempre più insistenti le voci di un invito da parte a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham a palazzo Madama: qui, mercoledì, dovrebbero essere ricevuti dal presidente del Senato Ignazio La Russa. La notizia dell'invito da parte della seconda carica dello Stato è stata resa nota dal quotidiano 'Il Centro'. La coppia sarebbe stata invitata direttamente dal presidente del Senato. Se da palazzo Madama non sono ancora arrivate conferme ufficiali, fonti vicine al presidente ricordano che, già lo scorso dicembre, La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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