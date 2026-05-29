La Ruota della Fortuna Gerry Scotti in difficoltà | Mi è caduta Samira lo riprende

"Sono boomer?", così Gerry Scotti ha iniziato la puntata del 28 maggio 2026 de La Ruota della Fortuna: sulle note della band Fortuna Five, il conduttore ha dato il suo "sentito benvenuto" al fortunato game show di Mediaset, che ormai da quasi un anno registra ascolti record. "Mi stordite, vi porterei a casa, solo che il mio condominio non è d'accordo", solite battute di rito prima di passare alla presentazione degli sfidanti che si preparano ad affrontare Mario da Piombino, il Campione in carica che ha vinto 211.400 euro. La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 28 maggio 2026 Nella puntata del 28... 🔗 Leggi su Dilei.it

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