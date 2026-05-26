La Ruota della Fortuna Gerry Scotti spoilera il tabellone culinario e Samira lo punzecchia | Ha fame?
Martedì 26 maggio torna “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti e Samira Lui. Durante la puntata, Scotti ha mostrato in anteprima il tabellone culinario, mentre Samira gli ha chiesto se avesse fame. La coppia ha continuato a intrattenere il pubblico con battute e interazioni, mantenendo il ritmo della trasmissione. La puntata sarà trasmessa come di consueto, con i concorrenti che si sfidano per vincere premi e rispondere a domande.
La Ruota della Fortuna torna con una nuova puntata anche martedì 26 maggio che ritrova l’ormai affiatatissima coppia Samira Lui – Gerry Scotti. Quest’ultimo in particolare è decisamente frizzante nel corso del game show di Canale 5 in cui si sfidano il campione in carica Simone, Andrea dalla provincia di Agrigento e Michela: prima l’imitazione di un cult di Abatantuono, poi la rievocazione di una scena iconica di Bud Spencer e Terence Hill. Protagonisti della puntata? I fagioli. Samira è allergica, ma il look è super luminoso. La prima parentesi leggera della serata è arrivata durante la manche de La Ruota della Fortuna legata all’Enciclopedia della Salute, dedicata alle allergie. 🔗 Leggi su Dilei.it
SCANDALO RUOTA DELLA FORTUNA: GERRY SCOTTI SCOPRE COSA STA FACENDO SAMIRA DI NASCOSTO
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Marilyn (la nonna di Andre) a La Ruota della Fortuna! reddit
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