La Ruota della Fortuna Gerry Scotti spoilera il tabellone culinario e Samira lo punzecchia | Ha fame?

Notizia in breve

Martedì 26 maggio torna “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti e Samira Lui. Durante la puntata, Scotti ha mostrato in anteprima il tabellone culinario, mentre Samira gli ha chiesto se avesse fame. La coppia ha continuato a intrattenere il pubblico con battute e interazioni, mantenendo il ritmo della trasmissione. La puntata sarà trasmessa come di consueto, con i concorrenti che si sfidano per vincere premi e rispondere a domande.