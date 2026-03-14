La Ruota della Fortuna il mini abito floreale di Samira fa discutere | Gerry Scotti la riprende

Durante la puntata del 14 marzo de La Ruota della Fortuna, si sono svolti vari momenti di suspense e divertimento, tra cui una sfida tra il campione Matteo e i concorrenti Silvia e Francesco. Samira Lui e Gerry Scotti sono stati protagonisti di alcuni interventi, mentre il mini abito floreale di Samira ha attirato l’attenzione e generato discussioni tra il pubblico.

La puntata del 14 marzo de La Ruota della Fortuna regala sorrisi e risate come sempre, ma anche una gara combattuta fra il campione Matteo e i suoi sfidanti Silvia e Francesco, con tanti colpi di scena che hanno appassionato anche Samira Lui e Gerry Scotti. La Ruota della Fortuna, il look di Samira fa discutere. La nuova puntata de La Ruota della Fortuna apre, come sempre, con la musica dei Fortuna Five, la band che accompagna con la sua musica dal vivo gli appuntamenti del game show. Poco dopo è Gerry Scotti ad annunciare l’arrivo in studio di Samira Lui che scende le scale fasciata in un mini abito floreale bellissimo. Il look della showgirl ha acceso il pubblico e scatenato l’ironia del conduttore del programma che ha commentato: “Samira è corta! La gonna è corta! Inutile che te la tieni mentre scendi!”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il mini abito floreale di Samira fa discutere: Gerry Scotti la riprende Articoli correlati Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira Lui osa ma Gerry Scotti l’ammonisce: “Quell’abito è pericoloso” La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il mistero di Samira LuiLa puntata del 20 febbraio de La Ruota della Fortuna ha regalato, ancora una volta, grandi emozioni, risate e puro intrattenimento. Contenuti utili per approfondire Ruota della Fortuna Temi più discussi: La ruota della fortuna: Giovedì 12 marzo Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Francesca Video; La ruota della fortuna: Salvatore torna alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Martina torna alla Ruota delle Meraviglie Video. La Ruota della Fortuna, il mini abito floreale di Samira fa discutere: Gerry Scotti la riprendeLa puntata del 14 marzo de La Ruota della Fortuna regala sorrisi e risate come sempre, ma anche una gara combattuta fra il campione Matteo e i suoi sfidanti Silvia e Francesco, con tanti colpi di scen ... dilei.it Samira Lui conquista La Ruota della Fortuna con abito rosso seducenteLa Ruota della Fortuna, serata in rosso con Samira Lui e Gerry Scotti Nella puntata di venerdì 13 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna, in onda dagli ... assodigitale.it Una barlettana, seppur d'adozione, tra i concorrenti de La Ruota della Fortuna di venerdì sera. Il popolare programma condotto da Gerry Scotti ha visto Francesca, accompagnata dal... Leggi l'articolo - facebook.com facebook