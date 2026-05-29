La Roma apre alla cessione di Manu Konè | l’Inter torna alla carica ma la concorrenza europea è serrata
La Roma ha iniziato a considerare la cessione di Manu Konè, con l’Inter che ha manifestato nuovamente interesse. La concorrenza tra club europei per il giocatore è molto intensa. La società giallorossa sta valutando le offerte ricevute e le possibilità di vendita prima di prendere una decisione definitiva. La finestra di mercato estiva si avvicina e la trattativa potrebbe evolversi nei prossimi mesi.
La Roma si prepara ad affrontare la prossima sessione estiva di calciomercato con la concreta necessità di realizzare una cessione illustre per riequilibrare i propri parametri legati al fair play finanziario, nonostante il traguardo economico e sportivo del ritorno in Champions League centrato dopo ben sette anni di assenza. Il candidato principale a lasciare la Capitale nelle prossime settimane è il centrocampista francese Manu Konè, da lungo tempo nel mirino dei principali club italiani e internazionali. La dirigenza giallorossa non ha intenzione di concedere sconti per il cartellino del proprio tesserato e continua a mantenere una valutazione economica molto elevata, intenzionata a scatenare un’asta internazionale per massimizzare i profitti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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Temi più discussi: Manu Koné alla Garbatella tra i tifosi: Passeggiare a Roma è come sfogliare un libro di storia; Inter, doppio colpo in mezzo: Koné entro un mese, poi Jones. Le trattative; Ct Italia: Antonio Conte davanti a Roberto Mancini e Pep Guardiola. Inter su Koné: la Roma apre ma vuole 40/50 milioni; Roma, a Verona col dubbio Koné: le ultime di formazione.
CDS - Chivu vuole Manu Kone: l'Inter ci riprova per il centrocampista francese. La Roma apre alla cessione e libera il francese, ma servono 50 milioni di euro. L'alternativa al 25enne è Curtis Jones del Liverpool. facebook
A #Frattesi piacerebbe tornare alla #Roma, in uno scambio magari con Manu Kone. Ma più probabilmente il centrocampista dell' #Inter troverà una squadra in Premier League (forse il Nottingham Forest). @Gazzetta_it x.com
[Jordi Batalla] Ndicka, un'altra opzione 'low cost' per il difensore centrale sinistro - I rapporti in Italia indicano che l'Inter non renderà facile la partenza di Bastoni, il che potrebbe spingere il Barça a inseguire la firma del difensore ivoriano dalla Roma. reddit
La Roma apre alla cessione di Koné all’Inter: il puntoLa Roma ha dato il via libera per cedere Manu Koné entro il 30 giugno: sul calciatore c'è l'Inter, già interessata la scorsa estate. siamolaroma.it
Mercato Inter, la Roma apre alla cessione di Koné! Fissato il prezzoKoné rappresenta il primo obiettivo dell'Inter a centrocampo secondo quanto rivela il Corriere della Sera. La Roma deve incassare 60 milioni entro il 30 ... spaziointer.it