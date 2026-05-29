La Roma apre alla cessione di Manu Konè | l’Inter torna alla carica ma la concorrenza europea è serrata

Notizia in breve

La Roma ha iniziato a considerare la cessione di Manu Konè, con l’Inter che ha manifestato nuovamente interesse. La concorrenza tra club europei per il giocatore è molto intensa. La società giallorossa sta valutando le offerte ricevute e le possibilità di vendita prima di prendere una decisione definitiva. La finestra di mercato estiva si avvicina e la trattativa potrebbe evolversi nei prossimi mesi.