L’Inter torna alla carica per Manu Koné | Gasperini approva la vendita ma vuole Carlos Augusto

L'Inter sta portando avanti una trattativa con la Roma per acquisire Manu Koné, con una valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Durante le negoziazioni, il tecnico dell’Inter si è espresso favorevolmente alla cessione, ma ha richiesto in cambio l'inserimento di Carlos Augusto. La trattativa tra le due squadre è ancora in evoluzione e i dettagli sui possibili accordi non sono stati resi ufficiali. La questione rimane aperta e in fase di definizione.

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di Lorenzo Vezzaro Trattativa calda con la Roma per Manu Koné, ma la valutazione sfiora i 50 milioni: spunta la carta Carlos Augusto. L’Inter è pronta a riaccendere i motori per Manu Koné. Quella legata al centrocampista francese si preannuncia come una delle grandi certezze del prossimo mercato estivo dei nerazzurri, intenzionati a inserire in rosa elementi con caratteristiche fisiche differenti rispetto ai centrocampisti già a disposizione. Il mediano della Roma rappresenta una precisa richiesta del tecnico Cristian Chivu, alla ricerca di un profilo di sostanza e straripanza atletica per rinforzare la cerniera centrale della squadra. Il prezzo del cartellino e la scadenza del 30 giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - L’Inter torna alla carica per Manu Koné: Gasperini approva la vendita, ma vuole Carlos Augusto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Daily items from modern life become powerful magic treasures in tiny country Sullo stesso argomento Roma, assalto a Carlos Augusto: Gasperini vuole il jolly dell’InterLa Roma di Gian Piero Gasperini avvia la rivoluzione totale sulle corsie esterne, mettendo nel mirino Carlos Augusto come colpo prioritario per la... Roma-Inter, asse per Carlos Augusto: Koné la chiave del maxi-affareAsse bollente tra Roma e Inter, con un intreccio di mercato che promette di ridefinire gli equilibri tattici di Gian Piero Gasperini. #Inter pronta a tornare alla carica per Manu #Koné! Il piano per strapparlo alla #Roma x.com [Nico Schira] L'Inter aveva un scout presente a Parma-Roma oggi per monitorare Manu Koné. Il francese rimane l'obiettivo principale del club per il centrocampo per l'estate. reddit Inter, pazza idea per arrivare a Koné: spunta il piano!Manu Koné è da tempo nei radar dell'Inter per il mercato. Un fattore potrebbe agevolare le idee nerazzurre, che valutano mosse a sorpresa. spaziointer.it L'Inter torna all'assalto per due giocatori Roma: il pallino di Chivu e la Juve nell'ombraPer il vecchio obiettivo di Marotta la Roma chiede 40 milioni. Il secondo è in scadenza: vuole 4 milioni netti d’ingaggio ... tuttosport.com