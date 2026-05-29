La roggia di Udine | gli scenari scomparsi da via Gemona a via Grazzano

Notizia in breve

Una conferenza-passeggiata si terrà per presentare il libro ‘Udine: le rogge nel cuore’. L'evento includerà una breve introduzione sulla storia delle rogge e sui loro percorsi attraverso la città, concentrandosi sugli scenari scomparsi tra via Gemona e via Grazzano. La discussione si focalizzerà sulla storia e l’evoluzione di queste vie d’acqua, senza approfondimenti su aspetti legali o altri contesti. L'iniziativa si rivolge a chi desidera conoscere meglio il passato delle rogge di Udine.