La roggia di Udine | gli scenari scomparsi da via Gemona a via Grazzano
Una conferenza-passeggiata si terrà per presentare il libro ‘Udine: le rogge nel cuore’. L'evento includerà una breve introduzione sulla storia delle rogge e sui loro percorsi attraverso la città, concentrandosi sugli scenari scomparsi tra via Gemona e via Grazzano. La discussione si focalizzerà sulla storia e l’evoluzione di queste vie d’acqua, senza approfondimenti su aspetti legali o altri contesti. L'iniziativa si rivolge a chi desidera conoscere meglio il passato delle rogge di Udine.
Per la serie ‘appuntamenti con l'autrice’, conferenza- passeggiata (sul libro ‘Udine: le rogge nel cuore’) con una breve introduzione sulla storia delle rogge e sui loro percorsi attraverso la città. Un viaggio nel passato alla scoperta degli opifici lungo la roggia di Udine, ad es. il mulino dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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