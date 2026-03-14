Le rogge di Udine | gli scenari scomparsi da via Gemona a via Grazzano

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Per la serie "appuntamenti con l'autrice", conferenza- passeggiata ( sul libro Udine: le rogge nel cuore) con una breve introduzione sulla storia delle rogge e sui loro percorsi attraverso la città. Un viaggio nel passato alla scoperta degli opifici lungo la roggia di Udine, ad es. il mulino dei conti di Attimis, la macchina delle fontane, il filatoio Zanon, il mulino di via del Sale, il filatoio Zamparo in via Grazzano che fa capire l'importanza delle rogge per la nascita e lo sviluppo della città. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Misterioso ospite del laghetto di via Gemona: Udine si ferma e lo immortala sui socialC’è chi si ferma apposta per vederlo, chi rallenta il passo e chi estrae subito il telefono.

Curioso ospite del laghetto di via Gemona: Udine si ferma e lo immortala sui socialC’è chi si ferma apposta per vederlo, chi rallenta il passo e chi estrae subito il telefono.

Tutti gli aggiornamenti su Le rogge di Udine gli scenari scomparsi...

Argomenti discussi: TORNEO DELLE NAZIONI - DISCOVER FVG 2026: UDINE / Notizie / Novità / Homepage; Interventi radicali su argini di rogge e canali. Open sollecita risposta a interrogazione.

Cosa fare a Udine: un weekend tra cibo, vino e culturaUna ventina di chilometri dal confine con la Slovenia e circa ottanta da quello con l’Austria. Eppure, in piazza San Giacomo, il cuore di Udine, non si respira affatto aria di frontiera. O meglio, la ... vanityfair.it