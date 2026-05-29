La Rocca riapre alla città Domani visita in anteprima

L’arena della Rocca Brancaleone riapre dopo un restauro iniziato nel 2023 e approvato nel novembre 2022. Sono stati realizzati una nuova platea e tribune, con una capienza di circa 1400 posti. Domani sarà possibile visitare in anteprima l’area restaurata, prima dell’apertura ufficiale al pubblico.

L’arena della Rocca Brancaleone riapre le sue porte alla città. Dopo il maxi-restauro approvato a novembre del 2022 e iniziati nel 2023, per realizzare nuova platea e tribune in grado di contenere fino a 1400 spettatori, domani accoglierà i cittadini per una visita in anteprima. Alle 12, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica ’Rocca Soundscapes’, che racconta la storia dello spettacolo dal vivo nello storico spazio in trentasette scatti. A seguire, la visita al teatro della Rocca. "Quella di sabato – spiegano il sindaco Alessandro Barattoni e l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – sarà una giornata molto importante per la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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