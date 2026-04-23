Una visita teatralizzata con Kirtan alla Rocca di Vignola il 25 aprile

Il 25 aprile, presso la Rocca di Vignola, si terrà una visita teatralizzata organizzata da Kirtan, che cura anche la performance. L’evento prevede un percorso guidato in cui si alterneranno momenti teatralizzati e musica, con l’obiettivo di raccontare la storia della fortezza in modo coinvolgente. La visita si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperta a tutti i visitatori interessati.

Venerdì 25 aprile tornano in Rocca a Vignola le visite teatralizzate a cura di Kirtan, autore e performer. Sono previste alle ore 10.30, 15.00 e 17.00, per un’esperienza che accompagna il pubblico lungo un percorso tra i camminamenti, le sale e le torri della Rocca. Per partecipare è necessario.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Vignola, ripartono le visite teatralizzate alla Rocca con KirtanSabato 28 marzo, la Rocca di Vignola apre le porte a una nuova edizione delle visite teatralizzate curate da Roberto Romagnoli, autore e performer... Libri, cerimonie e camminate, ecco il 25 Aprile di VignolaIn occasione dell’81° anniversario della Liberazione del Paese dall’occupazione nazi-fascista, Vignola propone un calendario di appuntamenti dedicati...