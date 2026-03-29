Sabato 28 marzo, il Papa ha visitato il Principato di Monaco, segnando la prima visita di un pontefice nel paese in epoca moderna. La famiglia reale ha descritto l’evento come storico. Madre e figlia, legate da una tradizione secolare e da uno stile condiviso, hanno assistito alla visita del Papa alla Rocca. La cerimonia si è svolta presso un monumento che rappresenta un punto di riferimento per la famiglia.

S abato 28 marzo, Papa Leone XIV ha fatto ingresso nel Principato di Monaco per quella che Casa Grimaldi ha definito «una visita storica», la prima di un pontefice nel Principato in epoca contemporanea. Ad accoglierlo, sul sagrato del Palazzo dei Principi, il principe Alberto II con la principessa Charlene di Monaco e i loro figli, Jacques e Gabriella. Una giornata densa di significato istituzionale e spirituale, con un’agenda che ha attraversato la Cattedrale dell’Immacolata Concezione, la Chiesa di Santa Devota e, nel pomeriggio, la Messa allo Stadio Louis II. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. guarda le foto Charlene di Monaco e il “privilegio del bianco”: una delle sette al mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Madre e figlia, unite dallo stile e da una tradizione secolare per la storica visita del Pontefice alla Rocca

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