Il repellente per zanzare rischia di funzionare al contrario | per uno studio l'odore del DEET può attirarle
Uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology indica che il DEET, il repellente più diffuso, può attirare le zanzare invece di respingerle. La ricerca mostra che le zanzare possono imparare ad associare l’odore del DEET al sangue, rendendolo potenzialmente controproducente. Non ci sono ancora conferme sulla portata di questa scoperta, ma il rischio di un effetto opposto al repellente tradizionale è stato evidenziato.
Uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology svela che le zanzare possono imparare ad associare al sangue il repellente più usato e diffuso al mondo. Se esposte ripetutamente al DEET, imparano a seguirne l’odore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il repellente per zanzare che non mi tradisce mai
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Il repellente antizanzare più usato potrebbe diventare un boomerang: le zanzare imparano che dietro quell’odore c’è un “pasto”Le zanzare stanno imparando a riconoscere il repellente antizanzare più diffuso, che potrebbe così perdere efficacia.
Temi più discussi: E se il repellente attirasse le zanzare? Lo studio che ribalta tutto; Estate, allarme zanzare: Iniziano ad amare i repellenti; Il repellente antizanzare più usato potrebbe diventare un boomerang: le zanzare imparano che dietro quell'odore c'è un pasto; Le zanzare possono imparare ad aggirare il repellente più usato.
E se le zanzare fossero attratte dal repellente che usiamo per tenerle lontane? Lo studio che potrebbe cambiare tutto x.com
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