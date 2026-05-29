Il repellente per zanzare rischia di funzionare al contrario | per uno studio l'odore del DEET può attirarle

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology indica che il DEET, il repellente più diffuso, può attirare le zanzare invece di respingerle. La ricerca mostra che le zanzare possono imparare ad associare l’odore del DEET al sangue, rendendolo potenzialmente controproducente. Non ci sono ancora conferme sulla portata di questa scoperta, ma il rischio di un effetto opposto al repellente tradizionale è stato evidenziato.

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Uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology svela che le zanzare possono imparare ad associare al sangue il repellente più usato e diffuso al mondo. Se esposte ripetutamente al DEET, imparano a seguirne l’odore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il repellente per zanzare che non mi tradisce mai

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