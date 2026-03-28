Tolyamory lo psicologo Merigo spiega perché tolleriamo i tradimenti | Chiudiamo gli occhi a discapito della felicità

"Tolyamory" significa fingere di non vedere le infedeltà del partner. Il dottor Merigo a Fanpage.it ha spiegato perché siamo disposti a condannarci all'infelicità pur di non aprire gli occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perché torniamo con l’ex? Lo psicologo: “Solitudine e nostalgia sono confuse con l’amore, si idealizza il passato”Che sia per un breve periodo o per sempre, non sono poche le persone che tornano con il proprio ex: uno psicologo spiega a Fanpage.

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