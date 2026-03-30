Il sesso programmato migliora la vita di coppia? Lo psicologo Merigo | Funziona solo se si ascolta il corpo

Un esperto di psicologia e psicoterapia ha analizzato l’effetto della pianificazione sessuale sulla vita di coppia. Secondo lui, questa pratica può portare benefici solo se si presta attenzione alle sensazioni e ai segnali del corpo. La questione è stata discussa in risposta a una domanda di un sito di informazione, che ha chiesto quando il sesso programmato possa essere considerato efficace per migliorare le relazioni.