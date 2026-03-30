Il sesso programmato migliora la vita di coppia? Lo psicologo Merigo | Funziona solo se si ascolta il corpo
Un esperto di psicologia e psicoterapia ha analizzato l’effetto della pianificazione sessuale sulla vita di coppia. Secondo lui, questa pratica può portare benefici solo se si presta attenzione alle sensazioni e ai segnali del corpo. La questione è stata discussa in risposta a una domanda di un sito di informazione, che ha chiesto quando il sesso programmato possa essere considerato efficace per migliorare le relazioni.
Fanpage.it ha chiesto allo psicologo e psicoterapeuta Matteo Merigo quando programmare il sesso può essere davvero una strategia vincente nella coppia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Tolyamory, lo psicologo Merigo spiega perché tolleriamo i tradimenti: “Chiudiamo gli occhi a discapito della felicità”
Perché torniamo con l’ex? Lo psicologo: “Solitudine e nostalgia sono confuse con l’amore, si idealizza il passato”Che sia per un breve periodo o per sempre, non sono poche le persone che tornano con il proprio ex: uno psicologo spiega a Fanpage.