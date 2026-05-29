Un ciclista ha tentato di allontanarsi dal gruppo principale durante una tappa del Giro d’Italia, ma è stato poi riportato indietro. Dopo aver cercato di staccarsi, è stato ripreso dai compagni di squadra e si è inserito nel gregario che seguiva. La fuga iniziale è durata poco, e il corridore ha continuato la corsa in posizione di supporto per il resto della tappa.

A volte basta una reazione d’orgoglio per riprendere linfa e lanciarsi verso il futuro. Il Giro d’Italia 2026 è stato sicuramente il punto più basso della carriera di Giulio Pellizzari, partito con il grande obiettivo del podio e schiacciato da un virus e dalle pressioni che lo hanno costretto a rinunciare alla possibilità di far classifica. La Red Bull – BORA – hansgrohe ha chiesto l’aiuto di Pellizzari e Giulio non si è tirato indietro: era in lotta per la vittoria di tappa ma si è lasciato sfilare ed ha tirato al meglio per un chilometro per l’australiano che, grazie anche a questa trenata, si è preso il podio virtuale in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La reazione d’orgoglio di Giulio Pellizzari: prima la fuga, poi il gregariato per Hindley

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