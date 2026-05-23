Giulio Pellizzari si è classificato quinto nella gara di Pila, ma il suo stato d’animo è di forte insoddisfazione. Dopo la competizione, ha espresso una reazione rabbiosa e ha annunciato di voler puntare nuovamente al podio. La sua prestazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori, mentre Pellizzari si prepara a migliorare nelle prossime sfide. La sua determinazione rimane alta nonostante il risultato ottenuto.

Ha chiuso al quinto posto in vetta a Pila, ma il voto in pagella oggi per Giulio Pellizzari è altissimo. L’azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe ha messo in scena una prova di classe e coraggio che può essere fondamentale per il prosieguo di questo Giro d’Italia e anche della carriera. Lo scalatore tricolore non è nella migliore condizione ed è risaputo. Nei giorni scorsi ha sofferto di malanni intestinali e non sembra ancora aver recuperato al 100%. Nell’approccio all’ultima ascesa si trovava nell’ultima posizione del Gruppo Maglia Rosa e sembrava pronto a perdere contatto, salutando le chance di giocarsi qualcosa di importante in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’orgoglio di Giulio Pellizzari. Reazione rabbiosa a Pila e podio di nuovo nel mirino

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