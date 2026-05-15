Pellizzari e l’incubo del gregariato | lo scatto in faccia di Hindley e il sorpasso in classifica…
Giulio Pellizzari, ciclista italiano, ha partecipato a tre grandi corse a tappe durante la sua carriera breve. Durante l'ultima gara, ha mostrato un atteggiamento deciso, reagendo con uno scatto in faccia a un avversario che lo aveva superato. Nel corso della competizione, ha conquistato un sorpasso in classifica, avanzando di posizione. La sua presenza in gara ha attirato l’attenzione per le sue azioni sul percorso e per le dinamiche di classifica che si sono sviluppate nel corso delle tappe.
Giulio Pellizzari ha disputato soltanto tre Grandi Giri nel corso della sua brevissima carriera da professionista, riuscendo a conquistare un doppio sesto posto in classifica generale tra il Giro d’Italia e la Vuelta di Spagna nel 2025 (con tanto di successo di tappa in terra iberica durante la passata stagione). Il 22enne si è presentato alla Corsa Rosa 2026 dopo aver trionfato al Tour of the Alps e con il chiaro obiettivo di battagliare per salire sul podio finale a Roma, forte di un’ottima condizione di forma e di doti certificate in salita. Il giovane talento marchigiano ha però osato un pochino troppo sul primo arrivo in salita del Giro d’Italia, cercando di tenere la ruota del danese Jonas Vingegaard e replicando a un paio di affondi operati dal due volte vincitore del Tour de France lungo il Blockhaus. 🔗 Leggi su Oasport.it
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