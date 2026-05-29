La ragazza del video dal ristorante giapponese di Napoli ha pagato la cena | il ragazzo se n'era andato senza saldarla a sua insaputa

Una ragazza coinvolta in un episodio avvenuto in un ristorante giapponese di Napoli ha saldato il conto dopo che il compagno era andato via senza pagare. I proprietari del locale hanno condiviso il video della coppia e confermato che la donna è tornata per completare il pagamento. L'episodio si è svolto nel ristorante Hachi al Vomero, senza che siano state rese note ulteriori informazioni sui protagonisti.

Sono stati gli stessi proprietari del ristorante Hachi al Vomero, che nei giorni scorsi avevano diffuso il video della coppia, a far sapere che la ragazza è tornata e ha pagato il conto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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