Il caso di Delmastro e del ristorante della figlia del mafioso a sua insaputa
Un politico ha dichiarato di aver lasciato una società dopo aver scoperto che una ragazza coinvolta era la figlia di un mafioso. La ragazza non è imputata né indagata nel procedimento. La decisione di allontanarsi è stata motivata da ragioni di etica e morale. La vicenda riguarda anche un ristorante gestito dalla figlia del mafioso, di cui si parla nel contesto di un procedimento giudiziario.
«Si parla di una società con una ragazza non imputata e non indagata, che si scopre essere “la figlia di”. Nel momento in cui l’ho scoperto ho lasciato la società e l’ho fatto per il rigore etico e morale che mi contraddistingue». Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove si difende con il classico “a mia insaputa” nella vicenda della società costituita da lui e da altri di Fratelli d’Italia con Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, successivamente condannato in via definitiva per associazione mafiosa con il Clan Senese. Eppure nella vicenda resa nota ieri 18 marzo da Alberto Nerazzini sul Fatto Quotidiano ci sono molte cose che non tornano. 🔗 Leggi su Open.online
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