Il caso di Delmastro e del ristorante della figlia del mafioso a sua insaputa

Un politico ha dichiarato di aver lasciato una società dopo aver scoperto che una ragazza coinvolta era la figlia di un mafioso. La ragazza non è imputata né indagata nel procedimento. La decisione di allontanarsi è stata motivata da ragioni di etica e morale. La vicenda riguarda anche un ristorante gestito dalla figlia del mafioso, di cui si parla nel contesto di un procedimento giudiziario.