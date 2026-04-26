Accerchiato e minacciato da una baby gang di ragazzini ubriachi in viale Toschi | hanno tentato di derubarmi
Un individuo ha riferito di essere stato avvicinato e minacciato da un gruppo di ragazzi ubriachi in viale Toschi. Secondo quanto dichiarato, i giovani gli hanno chiesto soldi e sigarette, usando parole minacciose e avvertendolo di fare attenzione, altrimenti avrebbero potuto aggredirlo. L'episodio si sarebbe verificato mentre camminava lungo la strada, creando momenti di paura e tensione.
“Dacci i soldi, dacci le sigarette. Fai il bravo, stai attento, altrimenti ti picchiamo”. Momenti di paura, all'improvviso, mentre stava camminando tranquillamente per strada. Circondato, accerchiato in pieno giorno da un gruppo di ragazzini. Succede in via Toschi a Parma. A raccontare.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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