Accerchiato e minacciato da una baby gang di ragazzini ubriachi in viale Toschi | hanno tentato di derubarmi

Un individuo ha riferito di essere stato avvicinato e minacciato da un gruppo di ragazzi ubriachi in viale Toschi. Secondo quanto dichiarato, i giovani gli hanno chiesto soldi e sigarette, usando parole minacciose e avvertendolo di fare attenzione, altrimenti avrebbero potuto aggredirlo. L'episodio si sarebbe verificato mentre camminava lungo la strada, creando momenti di paura e tensione.