Nuovi episodi di vandalismo e comportamenti aggressivi sono stati segnalati nelle zone del Savena. Durante le ore notturne, gruppi di giovani hanno lanciato sassi contro le auto e uova contro i passanti, mentre di giorno hanno acceso petardi, creando disagio e paura tra i residenti. Sono stati denunciati danni alle proprietà e molestie agli anziani, con alcune persone che hanno riferito di aver subito insulti e minacce. La polizia sta monitorando la situazione.

La notte lanciano sassi contro le auto e uova contro i passanti. Di giorno si scatenano con i petardi, terrorizzando gli animali. E poi molestano gli anziani e mettono a segno atti di vandalismo vari (come la manomissione dell’impianto antincendio del cinema Fossolo). Sono bande di ragazzini, composte anche da piccolissimi - si parla addirittura di dodicenni - che per noia e per diletto rendono la vita impossibile ai residenti del Quartiere Savena. Più segnalazioni sono arrivate in queste settimane alla polizia, relative in particolare all’area di via Genova, del vicino giardino Europa Unita e delle scuole Guercino, dove i ragazzini si ritroverebbero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna l’emergenza baby gang . Notti insonni e vandalismi al Savena: "Danni e molestie agli anziani"

GRINGA - MC Menor JP, Baby Gang, Visionare

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