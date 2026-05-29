La protesta delle atlete ucraine Chubarova e Krainska | coprono occhi e orecchie durante l'inno russo

Durante la premiazione, le ginnaste ucraine hanno coperto occhi e orecchie mentre suonava l’inno russo e bielorusso, che sono stati reintrodotti nelle competizioni. Le atlete hanno indossato cuffie e si sono coperte gli occhi per esprimere una forma di protesta contro la presenza degli inni. La cerimonia si è svolta in un contesto sportivo internazionale e ha attirato l’attenzione su questa azione simbolica.

Le due ginnaste hanno indossato delle cuffie e si sono coperte gli occhi quando sul podio è partito l'inno russo e bielorusso, reintrodotti per la prima volta nelle competizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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