Fugatti assolto per l'uccisione di M90 La protesta delle associazioni | Nessun rispetto per la vita dell'orso

Il Tribunale di Trento ha assolto il presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti, dall’accusa di aver ordinato l’abbattimento dell’orso M90. La decisione arriva dopo il processo che ha coinvolto il politico in relazione alla morte dell’animale. Le associazioni ambientaliste hanno protestato, affermando che l’episodio dimostra una mancanza di rispetto per la vita dell’orso.

Il Tribunale di Trento ha assolto il presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti per l’abbattimento con crudeltà dell’orso M90. Il provvedimento è stato ritenuto legittimo per la sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Orso M90: Fugatti in tribunale per uccisione e maltrattamentoDomani, lunedì 9 marzo 2026, si svolgerà a Trento l’udienza predibattimentale che stabilirà le responsabilità per la morte dell’orso M90. La morte dell'orso M90 domani in tribunale. E sul banco degli imputati c'è FugattiAveva fatto notizia l'imputazione coatta del Presidente della Provincia, contro cui ora gli animalisti si preparano a costituirsi parte civile: tra... Contenuti utili per approfondire Fugatti assolto Temi più discussi: Orso M90, Fugatti assolto in primo grado: Il fatto non è reato; Abbattimento dell’orso M90, Fugatti assolto: Abbiamo agito con professionalità; Bolzano tra monitoraggio della fauna e sostegno ai trofei di caccia. Enpa: Segno negativo per la biodiversit…; Fugatti assolto per l'abbattimento 'con crudeltà' dell'orso M90. Il presidente Fugatti assolto per l'abbattimento di M90Per il Tribunale di Trento il fatto non costituisce reato. Deluse (in parte) le associazioni animaliste che annunciano appello ... rainews.it Fugatti assolto per l'abbattimento 'con crudeltà' dell'orso M90Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti è stato assolto dall'accusa di uccisione con crudeltà in relazione all'abbattimento dell'orso pericoloso M90, avvenuto il 6 febbraio ... ansa.it Fugatti assolto dall'accusa di "uccisione con crudeltà" per l'abbattimento di M90. La Lav: "Molto delusi da questa sentenza" - facebook.com facebook Abbattimento dell’orso #M90, assolto #Fugatti x.com