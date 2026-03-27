I calciatori dell'Iran con uno zainetto colorato durante l'inno nazionale in segno di protesta

Prima dell'amichevole tra Iran e Nigeria, alcuni calciatori iraniani hanno indossato zainetti colorati durante l'inno nazionale, in segno di protesta. Taremi e altri hanno tenuto gli zainetti al petto per ricordare i bambini uccisi nel bombardamento di una scuola a Minab. Il gesto ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media presenti allo stadio.

Toccante gesto dei giocatori iraniani prima dell'amichevole contro la Nigeria. Taremi e compagni hanno stretto al petto degli zainetti durante l'inno nazionale per ricordare i bambini rimasti uccisi nel bombardamento della scuola di Minab. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Le giocatrici dell’Iran cantano l’inno nazionale e fanno il saluto dopo la protesta contro il regimeDopo la protesta silenziosa contro il regime dell'esordio le calciatrici dell'Iran fanno dietrofront e cantano l'inno nazionale prima della partita... Le giocatrici dell’Iran si rifiutano di cantare l’inno prima della partita: gli era stato impostoIn Coppa d'Asia le giocatrici dell'Iran sono rimaste in silenzio durante l'inno nazionale in segno di protesta contro il regime, seguendo il... Contenuti utili per approfondire I calciatori dell 8217 Iran con uno... Temi più discussi: La partita che doveva mettere fine all'ostilità tra Stati Uniti e Iran; L’Iran non sarebbe la prima squadra a ritirarsi dai Mondiali di calcio; Foto sui social con l'emiro del Dubai: l'ex Roma Azmoun espulso dall'Iran; Azmoun espulso dalla Nazionale dell’Iran per una foto con l’emiro di Dubai. I calciatori dell’Iran con uno zainetto colorato durante l’inno nazionale in segno di protestaToccante gesto dei giocatori iraniani prima dell’amichevole contro la Nigeria. Taremi e compagni hanno stretto al petto degli zainetti durante l’inno nazionale per ricordare i bambini rimasti uccisi ... fanpage.it Mondiali, la Confederazione asiatica: «La partecipazione dell’Iran è al momento confermata»La AFC ha confermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da Teheran in merito a un possibile ritiro della sua nazionale dalla competizione negli Usa a causa del conflitto nel Golfo. Eppure solo ... editorialedomani.it Dopo un mese di conflitto in Iran, il Ftse Mib ha perso l’8%, ci sono però titoli che hanno guadagnato fino al 26%. Continueranno a salire La parola agli esperti - facebook.com facebook Trump minaccia ma poi apre all’Iran: “Potrei prendermi il petrolio, l’ultimatum slitta al 6 aprile” - la Repubblica x.com