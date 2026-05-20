Angela, schiacciata dalle pressioni di Don Lorenzo e Leocadia, decide di fuggire in segreto dalla Spagna. Mentre organizza la sua partenza, il suo addio rischia di distruggere Curro. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo attraversa il salone per l'ultimo, commovente saluto della famiglia Luján. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 21 maggio Angela decide di fuggire, cosa farà Curro?

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