Morte dell’imprenditore in via Ceccardi la procura chiede l’archiviazione | Ipotesi suicidio

La procura di Genova ha richiesto l’archiviazione dell’indagine avviata per istigazione al suicidio riguardo alla morte di un imprenditore di 52 anni, avvenuta venerdì scorso in un edificio di via Ceccardi. L’uomo è stato trovato senza vita in un’abitazione del quartiere. La decisione di chiudere l’indagine si basa sulla convinzione che il decesso sia stato causato da un gesto volontario.

La procura di Genova ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta aperta per istigazione al suicidio sulla morte dell’imprenditore genovese di 52 anni, trovato senza vita lo scorso venerdì in uno stabile di via Ceccardi.Secondo quanto emerso dagli accertamenti coordinati dal pubblico ministero.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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