Mette-Marit di Norvegia non ha partecipato all’incontro con Mathilde del Belgio, segnando un’ulteriore assenza in eventi ufficiali. La Principessa continua a essere distante dalla vita pubblica, mantenendo un basso profilo e limitando le sue apparizioni pubbliche. La sua mancata presenza all’appuntamento tra le due nobili ha attirato l’attenzione, mentre la sua presenza sul fronte pubblico appare sempre più ridotta.

Ancora difficoltà per Mette-Marit di Norvegia. La Principessa è sempre più lontana dalla scena pubblica. Dopo le polemiche legate ai suoi presunti contatti con Jeffrey Epstein e il processo al figlio Marius Borg Høiby, la consorte dell’erede al trono Haakon continua a restare defilata. Era atteso un suo ritorno in occasione della visita di Stato del Re Filippo e della Regina Mathilde del Belgio, prevista per il 24 marzo. Un appuntamento simbolico per riaffermare compattezza e stabilità della monarchia norvegese. Ma così non sarà: Mette-Marit non prenderà parte al programma ufficiale. Perché Mette-Marit di Norvegia non incontrerà Mathilde del Belgio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia non si presenta all’incontro con Mathilde del Belgio

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