Elisabeth del Belgio vittima di deepfake sessuali | le foto create con l' Intelligenza artificiale che preoccupano il Palazzo

Una giovane donna, futura regina, è stata vittima di immagini false create con intelligenza artificiale che la ritraggono in situazioni sessuali. Le foto, generate tramite deepfake, hanno attirato l’attenzione dei media e destano preoccupazioni nel Palazzo. Questo episodio si aggiunge a una serie di casi simili in cui persone pubbliche sono state coinvolte in abusi digitali di questo tipo.

RTL riferisce che la Casa Reale belga sta mantenendo la massima discrezione sulla questione, tuttavia da Palazzo hanno fatto sapere al canale tv che il fenomeno «purtroppo sta diventando sempre più frequente» e che già «sono stati presi i provvedimenti necessari». Le false immagini della principessa, però, nel frattempo sono già state ampiamente condivise sui social. Compreso il video che la mostra mentre balla davanti alle sbarre della cella di una prigione. Elizabeth del Belgio, suo malgrado, non è nuova ai deepfake. Tempo fa erano diventate virali le immagini generate dall'AI che ritraendola su una spiaggia greca con il principe Giorgio del Liechtenstein suggerivano una relazione sentimentale tra i due giovani royal europei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Elisabeth del Belgio vittima di deepfake sessuali: le foto create con l'Intelligenza artificiale che preoccupano il Palazzo Articoli correlati Leggi anche: Foto create con l'intelligenza artificiale, la Regione: "Informate le autorità competenti" Un caso di deepfake: il volto dell’ex amica e il corpo di un’altra donna, immagini affisse a scuola, con frasi ridicole create dall’Intelligenza Artificiale. ArrestatoLa Squadra mobile di Foggia ha arrestato un ragazzo di 19 anni, posto ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori.