Calciomercato Inter LIVE | Bastoni può essere ceduto in estate Chi al suo posto? Pronti ben tre nomi…

Sul calciomercato dell'Inter circolano voci riguardo alla possibile cessione di Bastoni in estate. La società ha già individuato tre possibili sostituti, mentre sono in corso trattative e incontri con vari agenti e club. Le trattative sono in evoluzione e ancora nessuna decisione ufficiale è stata presa. La situazione resta aperta in attesa di sviluppi concreti.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 17 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Bastoni può essere ceduto in estate. Chi al suo posto? Pronti ben tre nomi… Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Bastoni può lasciare i nerazzurri. Intanto Di Marzio svela i nomi per l’estatedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Calciomercato Inter, Dumfries può essere ceduto in casa nerazzurra? L’indiscrezione non lascia dubbiIl Calciomercato Inter si avvicina alla sessione di gennaio con più riflessioni che certezze. BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!!BASTONI OFFERTA CLAMOROSA! MAROTTA INVESTE AL CENTROCAMPO!!! Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato; ?? Inter: anche i big a rischio, nel mirino Vicario e Koné. Milan su Kean e Gila; Serie A, Calciomercato Inter – Sarà rivoluzione: tutti i nomi!; Inter, il Barcellona su Bastoni: nerazzurri pronti a fare muro. Bastoni-Barcellona, le contropartite per l’Inter: due nomi clamorosiTra le righe è stata paventata la possibilità di un’operazione con dentro almeno una contropartita tecnica. Si tratterebbe di un tentativo da parte del Barcellona, che come noto non naviga in buone ... calciomercato.it Gazzetta a sorpresa: Bastoni valuta clamoroso addio e anche l’Inter ci pensa! Cosa sta succedendoIndiscrezione clamorosa quella lanciata da La Gazzetta dello Sport: ora è davvero possibile un addio di Alessandro Bastoni all'Inter ... fcinter1908.it #Calciomercato #Milan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - facebook.com facebook Results for " Calciomercato #Inter, Dibu #Martinez può essere il dopo #Sommer. E se #Perisic esce dalla Champions… x.com