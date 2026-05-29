La prima pagina del Secolo in Spagna ha mostrato un’immagine di Pedro Sanchez con il titolo “Triste solitario y final”, ispirato a un libro di Osvaldo Soriano. La foto, pubblicata ieri, è diventata virale sui social media grazie a un post di un turista sconosciuto. La pubblicazione ha attirato l’attenzione online, generando discussioni tra gli utenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla scelta dell’immagine o alla reazione del soggetto ritratto.

Ieri il Secolo d’Italia aveva pubblicato in prima pagina la faccia smunta di Pedro Sanchez con il titolo Triste solitario y final, come il libro di Osvaldo Soriano, finendo virale sui social grazie a un ignoto turista. L’articolo di Luca Maurelli parlava delle inchieste che hanno messo a dura prova il governo socialista spagnolo e qualcuno che era in vacanza a Roma se n’è accorto, mentre passava davanti ai banner digitali del nostro giornale in via della Scrofa. Il video è stato ripreso dal quotidiano generalista El Espanol, con 1 milione e 400mila followers su Instagram, registrando più di 150mila visualizzazioni. Insomma, la nostra prima pagina sembra aver catturato l’interesse anche della penisola iberica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La prima pagina del Secolo virale in Spagna dopo il titolo su Sanchez (video)

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