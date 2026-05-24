L’inchiesta su Zapatero è un altro macigno su Sànchez | quanto pesano i guai del padrino politico del premier sul governo di Spagna

Un'indagine su José Luis Rodríguez Zapatero ha coinvolto anche il leader politico attuale, Sànchez. La vicenda riguarda presunti illeciti e si inserisce nel quadro di indagini più ampie sulla gestione politica passata. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama politico, con implicazioni per il governo attuale. La questione si inserisce nel contesto di indagini giudiziarie che coinvolgono figure di spicco del passato politico del paese.

José Luis Rodríguez Zapatero ha governato la Spagna per due mandati consecutivi, dal 2004 al 2011. È stato lui a introdurre il matrimonio egualitario nel 2005, tra i primi in Europa, a ritirare le truppe spagnole dall’ Iraq e a varare la legge sulla memoria storica che riaprì i conti con il franchismo. Per una parte consistente della sinistra europea, Zapatero rimane uno dei principali simboli del riformismo progressista degli anni Duemila. E proprio in questi giorni ritorna nella stampa spagnola e internazionale, non per i suoi meriti politici, ma per le pesanti accuse formulate dal giudice José Luis Calama della Audiencia Nacional di Madrid: organizzazione criminale, falsità documentale e traffico di influenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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