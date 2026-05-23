Monica Montefalcone e la pagina cancellata dall’Università dopo le Maldive la rabbia del marito dopo il fango | Leggete prima il suo curriculum

Dopo l’incidente alle Maldive in cui Monica Montefalcone e sua figlia sono morte durante un’immersione, l’università ha cancellato la pagina dedicata a Montefalcone. Il marito, Carlo Sommacal, ha espresso rabbia, chiedendo di leggere prima il curriculum della donna. Sommacal si sente ormai “esausto” e ha commentato che la cancellazione della pagina è un gesto che lo ferisce.

Si dice ormai «esausto» Carlo Sommacal, vedovo di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, entrambe morte a circa 60 metri sott’acqua durante un’immersione alle Maldive. Al Messaggero risponde tradendo una voce stanca, dopo le tantissime analisi e ipotesi su quel che è avvenuto nella vicenda della docente: «Andatevi a leggere il curriculum di mia moglie», dice soprattutto a proposito di chi mette in dubbio la preparazione tecnica dei subacquei deceduti durante l’immersione in grotta. «Ognuno può avere le proprie opinioni ma Monica aveva tutte le specializzazioni e i brevetti necessari», ha concluso, prima di chiudersi nel dolore: «Adesso basta perché io sono a pezzi e non ce la faccio più». 🔗 Leggi su Open.online

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