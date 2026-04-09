Stasera, giovedì 9 aprile 2026, sui principali canali televisivi sono in programma diverse trasmissioni. Tra queste, si segnalano fiction e talk show, con programmazione distribuita tra Rai e Mediaset. La guida completa alla prima serata permette di conoscere nel dettaglio le modalità di messa in onda e i titoli proposti, offrendo agli spettatori un quadro chiaro delle scelte disponibili per la serata.

Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, giovedì 9 aprile 2026, con la guida completa ai programmi della prima serata. La programmazione dei principali canali Rai e Mediaset è molto varia e spazia tra fiction, approfondimenti, film d’azione e intrattenimento. Programmi in TV stasera, 9 aprile 2026 Rai 1 – 21:30: Uno sbirro in Appennino – Stagione 1, Episodio 1 – Delitto o pregiudizio? Rai 2 – 21:20: Ore 14 Sera Rai 3 – 21:20: Splendida Cornice Rete 4 – 21:33: Dritto e Rovescio Canale 5 – 21:20: Stanno tutti invitati Italia 1 – 21:26: Sleepless – Il giustiziere. Che cosa vedere in tv stasera, anticipazioni dei programmi Ecco le anticipazioni dei programmi tv di stasera, per scegliere che cosa guardare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 9 aprile 2026: la guida completa alla prima serata, dalle fiction ai talk

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