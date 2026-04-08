Szczesny non vuole farsi vedere e chiede a Bardghji di coprirlo | poi si fa uno snus in panchina

Durante una partita tra Barcellona e Atletico Madrid, un video ha ripreso il portiere Wojciech Szczesny mentre si nasconde e chiede a un compagno di coprirlo prima di inserirsi uno snus in bocca mentre si trova in panchina. L’immagine ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, mostrando un momento di informalità del calciatore durante la partita. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’accaduto.