Riposto si rafforza l’organico della Polizia locale | in servizio 12 nuovi agenti

Nel comune di Riposto sono stati ufficialmente assegnati 12 nuovi agenti alla Polizia locale, rafforzando la squadra in servizio. Questa operazione segue l’insediamento del nuovo comandante e fa parte di un progetto di aumento delle risorse umane dedicate al controllo e alla sicurezza urbana. Nelle ultime settimane, l’amministrazione ha anche siglato un accordo con il comune di Catania per l’impiego di personale proveniente da altre realtà amministrative.

Prosegue il percorso di potenziamento del servizio di polizia locale del comune di Riposto. Dopo il recente insediamento del nuovo Comandante, Orazio Giovanni Vecchio, l’amministrazione comunale ha avviato un’importante collaborazione con il comune di Catania per l’utilizzo di personale della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Umbria, si rafforza l'organico della polizia: nuovi agentiIn Umbria si rafforza l'organico della polizia di stato grazie alle recenti assegnazioni disposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Il comando della polizia locale si rafforza con 7 agenti e 26 veicoliArrivano importanti risorse strumentali e umane: da domani in servizio le nuove unità, tutti giovani selezionati grazie al concorso in regime di...