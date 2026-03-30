il comando della polizia locale si rafforza con 7 agenti e 26 veicoli

Il comando della polizia locale di Reggio Calabria ha aggiornato le proprie risorse con l'aggiunta di sette agenti e 26 veicoli. Questa modifica mira a potenziare le attività di pattuglia e controllo sul territorio. Nessun altro dettaglio riguardante le tempistiche o le motivazioni di questa modifica è stato comunicato.

Arrivano importanti risorse strumentali e umane: da domani in servizio le nuove unità, tutti giovani selezionati grazie al concorso in regime di formazione e lavoro a costo zero per l'amministrazione Si rafforza con nuove risorse strumentali e umane il comando della polizia locale di Reggio Calabria. Prenderanno servizio domani sette nuovi agenti, tutti giovani idonei, in quota annualità 2026, selezionati grazie al concorso per 14 unità in regime di formazione e lavoro. Risorse che saranno a costo zero per l’ente, grazie al piano progettuale redatto dal comandante Salvatore Zucco e approvato dalla giunta e dal ministero dell’interno. Un progetto virtuoso che ha consentito un rinnovo generazionale del corpo e ha dato la possibilità a tanti giovani di inserirsi nel mondo del lavoro con una reale prospettiva di stabilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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