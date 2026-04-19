Congresso Regionale dei Giovani Democratici Umbria Emili eletto nuovo segretario regionale | La politica o si fa insieme o non si fa

Da ternitoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile, presso il cinema Méliès a Perugia, si è tenuto il V Congresso Regionale dei Giovani Democratici dell'Umbria. Durante l'evento, è stato eletto il nuovo segretario regionale, che ha dichiarato che la politica si fa insieme o non si fa. La riunione ha visto la partecipazione di esponenti del movimento giovanile e rappresentanti di diverse realtà della regione.

Si è svolto sabato 18 aprile, al cinema Méliès a Perugia, il V Congresso Regionale dei Giovani Democratici dell'Umbria. Un appuntamento atteso e significativo, che ha sancito l'elezione di Simone Emili alla guida dei Giovani Democratici dell'Umbria come nuovo segretario regionale.Il segretario.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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