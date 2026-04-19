Congresso Regionale dei Giovani Democratici Umbria Emili eletto nuovo segretario regionale | La politica o si fa insieme o non si fa

Sabato 18 aprile, presso il cinema Méliès a Perugia, si è tenuto il V Congresso Regionale dei Giovani Democratici dell'Umbria. Durante l'evento, è stato eletto il nuovo segretario regionale, che ha dichiarato che la politica si fa insieme o non si fa. La riunione ha visto la partecipazione di esponenti del movimento giovanile e rappresentanti di diverse realtà della regione.

Si è svolto sabato 18 aprile, al cinema Méliès a Perugia, il V Congresso Regionale dei Giovani Democratici dell'Umbria. Un appuntamento atteso e significativo, che ha sancito l'elezione di Simone Emili alla guida dei Giovani Democratici dell'Umbria come nuovo segretario regionale.Il segretario.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, Cecala eletto segretarioSi è svolto lo scorso 12 marzo il primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, un momento di confronto e partecipazione per i lavoratori del... Riccardo Martino è il nuovo segretario provinciale dei Giovani DemocraticiIl ventisettenne consigliere comunale a Carpi prende le consegne dal segretario uscente Matteo Silvestri alla guida del movimento giovanile del Pd È... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Termoli il congresso regionale dei Giovani dem; Congresso regionale Giovani Pd, Mazzone: La sfida è passare da cittadini passivi a utenti sovrani delle tecnologie · ilreggino.it; PIANA DI MONTE VERNA / CASERTA. Verso il Congresso Regionale dei Giovani Democratici.; Il Congresso regionale di Forza Italia Valle d’Aosta conferma Emily Rini segretaria regionale. Giovani democratici, Mendicino eletto segretario regionale: «Organizziamo la speranza»LAMEZIA TERME «Organizzare la speranza non è uno slogan ma una responsabilità». È quanto ha dichiarato Francesco Mendicino (nella foto in basso), neo segretario regionale dei Giovani Democratici della ... corrieredellacalabria.it CONGRESSI REGIONALI GIOVANI DEMOCRATICI - 2026In questa sezione è possibile consultare il Regolamento Quadro straordinario congressuale congressi regionali dei Giovani Democratici, che definisce le modalità, le fasi e le tempistiche del ... partitodemocratico.it Alessandro Colucci confermato coordinatore lombardo di Noi Moderati al congresso regionale di Milano. - facebook.com facebook Congresso Regionale ANMCO Lombardia DUEMILA26 Milano 17-18 aprile Un momento cruciale di confronto scientifico. Aggiornamento basato sulle evidenze e bisogni reali del cardiologo Focus sui giovani congress.anmco.it/congresso-regi x.com