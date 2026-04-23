Terremoto alla Roma è divorzio tra Ranieri e il club Tra poco il comunicato ufficiale

Nelle ultime settimane si sono susseguite tensioni tra l’allenatore e il club, culminate con una rottura definitiva. Oggi si attende un comunicato ufficiale che dovrebbe annunciare la separazione tra il tecnico e la società. La vicenda ha coinvolto anche altri membri dello staff e ha attirato l’attenzione dei media sportivi, con molte speculazioni sulle motivazioni di questa decisione improvvisa.

AGI - Finisce nella maniera più clamorosa e 'sanguinosa' (per i tifosi) la querelle che ha opposto nelle ultime settimane Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Sir Claudio, protagonista della clamorosa cavalcata dello scorso anno che ha portato la Roma a un passo dalla Champions e oggi uomo-simbolo della società giallorossa interrompe il rapporto col club. La notizia, confermata da fonti interne all'As Roma. Si attende il comunicato ufficiale. I Friedkin hanno scelto di chiudere il rapporto con il senior advisor dopo la frattura sempre più evidente con l'allenatore, invitandolo alle dimissioni. La quarta scelta e le tensioni a Trigoria. Lo...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Terremoto alla Roma, è divorzio tra Ranieri e il club. Tra poco il comunicato ufficiale Notizie correlate Leggi anche: Ranieri verso l'addio alla Roma, si attende il comunicato ufficiale: ecco cosa sta succedendo Calciomercato Roma, ufficiale l’arrivo in giallorosso di Zaragoza: ecco il comunicato del clubMercato Juventus, ufficiale l’arrivo di Holm dal Bologna! Ecco il comunicato dei bianconeri Genoa, che colpo a centrocampo per il Grifone! Ufficiale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 50. sisma: Riccardi, prioritario tema responsabilità in attuali rischi; Roma, terremoto nell'impero dei dolci: sotto scacco la holding dei marchi Cavalletti e Ricci; Terremoti, la ricerca INGV traccia la nuova frontiera della protezione sismica nel Mezzogiorno; Serie C Girone B - Caos Ternana: rischio terremoto in classifica. Terremoto davanti alla costa toscanaVERSILIA / RIVIERA APUANA: I sismografi dell'Ingv hanno rilevato prima dell'alba una scossa nel mare antistante il segmento nord del litorale regionale. I dettagli ... toscanamedianews.it Terremoto Campi Flegrei, Musumeci: Purtroppo bisogna conviverci. Stato di emergenza? Non è valutazione politicaIl ministro per la Protezione Civile commenta la scossa più forte finora registrata nell'area: Speriamo non ci siano evoluzioni ... ilfattoquotidiano.it A cinquant’anni esatti dal terremoto che colpì il Friuli il Presidente parteciperà alla seduta straordinaria del Consiglio regionale, che si svolgerà alle 17 al cinema teatro Sociale, nel cuore di Gemona, simbolo della ricostruzione. A palazzo Elti saranno esposte l - facebook.com facebook Il mea culpa di Carlson è l’ultimo terremoto Maga x.com