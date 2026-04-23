Terremoto alla Roma è divorzio tra Ranieri e il club Tra poco il comunicato ufficiale

Da agi.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si sono susseguite tensioni tra l’allenatore e il club, culminate con una rottura definitiva. Oggi si attende un comunicato ufficiale che dovrebbe annunciare la separazione tra il tecnico e la società. La vicenda ha coinvolto anche altri membri dello staff e ha attirato l’attenzione dei media sportivi, con molte speculazioni sulle motivazioni di questa decisione improvvisa.

AGI - Finisce nella maniera più clamorosa e 'sanguinosa' (per i tifosi) la querelle che ha opposto nelle ultime settimane Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Sir Claudio, protagonista della clamorosa cavalcata dello scorso anno che ha portato la Roma a un passo dalla Champions e oggi uomo-simbolo della società giallorossa interrompe il rapporto col club. La notizia, confermata da fonti interne all'As Roma. Si attende il comunicato ufficiale. I Friedkin hanno scelto di chiudere il rapporto con il senior advisor dopo la frattura sempre più evidente con l'allenatore, invitandolo alle dimissioni. La quarta scelta e le tensioni a Trigoria. Lo...🔗 Leggi su Agi.it

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