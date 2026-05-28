Il vero costo dell?energia in Italia e la via delle rinnovabili bloccate

Il costo dell’energia in Italia resta elevato, con i prezzi alle stelle sui mercati internazionali. La produzione di energia da fonti rinnovabili continua a incontrare ostacoli, rallentando la transizione verso fonti più pulite. La crisi energetica, definita la più grave nella storia dall’Agenzia internazionale, si riflette sui consumatori e sulle imprese italiane. Le restrizioni e i ritardi nelle politiche di sviluppo delle rinnovabili contribuiscono a mantenere alta la dipendenza dai combustibili fossili.

Non c'è dubbio che quella che l'Iea non ha esitato a definire la più grande crisi energetica della storia stia lasciando i suoi segni anche in Italia, ancora così dipendente dal gas estero mentre da 3 mesi a questa parte i prezzi al Ttf di Amsterdam sono tornati a ballare. Dall'attacco in Iran il gas Ue è anche raddoppiato, fino a toccare 62 euro a Megawattora a metà marzo. E ancora oggi viaggia su un rialzo che sfiora il 50% (a 46 euro per Megawattora). Non siamo ai prezzi folli del 2022, quando toccò i 340 euro a Megawattora, ma è inevitabile che un effetto ci sia. Altra cosa è però dire che l'Italia detiene il record delle bollette più care d'Europa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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IL PREZZO DELLA DIPENDENZA, il report sull'energia in Italia e nel mondo

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