Energia rinnovabili salario minimo e sanità | la presidente della Sardegna Todde fa il punto sul suo governo

La presidente della Regione Sardegna, in un'intervista, ha illustrato le strategie del suo governo riguardo ai temi dell'energia rinnovabile, della transizione energetica, del salario minimo e della sanità. Ha fatto il punto sulle iniziative messe in atto negli ultimi mesi e sui prossimi passaggi programmati per affrontare le questioni principali dell’isola. La discussione si è concentrata sui problemi specifici e sugli interventi adottati dalla giunta regionale.

La presidente della Regione Todde (M5s) ha spiegato a Fanpage.it quali saranno i prossimi passi del suo governo in Sardegna, parlando dei problemi dell'isola, dei provvedimenti adottati negli ultimi mesi, su rinnovabili, transizione energetica, salario minimo e sanità.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Sardegna, Todde: “Salario minimo regionale è legge” Alessandra Todde legittimata nel suo ruolo di presidente della Regione Sardegna, la decisione della Corte d’appello di CagliariLa Corte ha accolto parzialmente l’appello della presidente, dichiarando nulla la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riqualificato la... Contenuti utili per approfondire Energia, rinnovabili, salario minimo e sanità: la presidente della Sardegna Todde fa il punto sul suo governoLa presidente della Regione Todde (M5s) ha spiegato a Fanpage.it quali saranno i prossimi passi del suo governo in Sardegna, parlando dei problemi dell’isola, dei provvedimenti adottati negli ultimi m ... fanpage.it Sardegna approva il salario minimo per gli appalti pubbliciIl Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul salario minimo regionale, un intervento che introduce una soglia minima di 9 euro per le retribuzioni nei contratti di appalto e nelle c ... ansa.it