La pm dell’indagine sull’urbanistica a Milano vuole candidarsi alle elezioni a Milano

Da ilpost.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La pm coinvolta in un’indagine sull’urbanistica a Milano ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni comunali. Dopo aver condotto un’indagine durata due anni, ha deciso di proporsi come vicesindaca. La sua candidatura arriva in un momento di attenzione sulla gestione urbanistica della città, senza che siano stati forniti dettagli sui programmi elettorali o sulle eventuali alleanze politiche.

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