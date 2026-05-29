La pm coinvolta in un’indagine sull’urbanistica a Milano ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni comunali. Dopo aver condotto un’indagine durata due anni, ha deciso di proporsi come vicesindaca. La sua candidatura arriva in un momento di attenzione sulla gestione urbanistica della città, senza che siano stati forniti dettagli sui programmi elettorali o sulle eventuali alleanze politiche.

Tiziana Siciliano si è proposta come vicesindaca dopo aver portato avanti per due anni le accuse contro l'attuale amministrazione La ex procuratrice aggiunta del tribunale di Milano, Tiziana Siciliano, ha detto che si candiderà come vicesindaca alle elezioni amministrative della città in programma nel 2027. La candidatura ha attirato critiche per un possibile conflitto di interessi perché fino allo scorso dicembre, prima di andare in pensione, Siciliano ha coordinato le inchieste sull’urbanistica milanese, le indagini che hanno coinvolto diversi funzionari pubblici e politici tra cui il sindaco Giuseppe Sala. Siciliano ha deciso di... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La pm dell’indagine sull’urbanistica a Milano vuole candidarsi alle elezioni a Milano

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Inchiesta edilizia a Milano. Sequestrato un palazzo a Brera

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