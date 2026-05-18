Dalle inchieste sull' urbanistica a Palazzo Marino | l' ex pm Tiziana Siciliano pronta a candidarsi

L'ex magistrato della procura di Milano, Tiziana Siciliano, sta valutando di candidarsi alle prossime elezioni nella città. La notizia arriva mentre si susseguono indagini legate a temi urbanistici che coinvolgono la sede del Comune. Siciliano, che ha lavorato come pubblico ministero, non ha ancora annunciato ufficialmente la candidatura, ma si dice in fase di valutazione. La sua possibile scelta si inserisce in un momento di attenzione crescente su questioni legate all’amministrazione locale e alle procedure urbanistiche.

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Per l’ex magistrato della procura di Milano Tiziana Siciliano potrebbe esserci un futuro nella politica milanese. Da qualche giorno, infatti, circolano con sempre maggior insistenza le voci di una sua discesa in campo a fianco di Massimiliano Lisa, il proprietario del museo Leonardo3 che ha sede. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video URBANISTICA, SALA: NON CREDO ALTRI CASI COME VIA FAUCHÉ Sullo stesso argomento Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processoNon sarà parte civile, il Comune, ma parte offesa nel processo che riguarda l’immobile di piazza Aspromonte finito nel mirino della magistratura a... Inchiesta urbanistica, i cittadini restano parte civile al posto di palazzo MarinoI cittadini restano parte civile in sostituzione del comune di Milano nel procedimento penale con 26 imputati di abusi edilizi, lottizzazione... Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processoNon sarà parte civile, il Comune, ma parte offesa nel processo che riguarda l’immobile di piazza Aspromonte finito nel mirino della magistratura a causa di presunti abusi edilizi legati al palazzo ... ilgiorno.it Inchiesta su San Siro, destra all’attacco: Sala dimettiti. Annullata conferenza stampa a Palazzo MarinoLa prima reazione è, per così dire, muta ma dice comunque tanto sulla tensione che si sta vivendo a Palazzo Marino a poche ore dalla notizia dell’apertura di un’inchiesta sulla cessione di San Siro a ... ilgiorno.it