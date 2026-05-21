Sottocasa la periferia al centro
Dal 30 maggio al 21 giugno, Ravenna ospiterà la settima edizione del ‘Sottocasa Festival’, un evento che si svolge tra le vie periferiche della città. Durante questa manifestazione saranno presenti archivi visivi, mostre fotografiche e installazioni che si sviluppano in diversi quartieri. L’obiettivo è raccontare storie di persone e gruppi, mettendo in evidenza aspetti della periferia che spesso passano inosservati. La rassegna coinvolge vari spazi urbani e si propone di valorizzare il patrimonio visivo locale.
‘Sottocasa Festival’ torna a Ravenna per il settimo anno dal 30 maggio al 21 giugno, con archivi visivi, mostre di fotografie, installazioni che si snoderanno tra le vie periferiche della città, per raccontare storie personali e collettive. Gli eventi si svolgeranno principalmente nei cortili e giardini dei quartieri Darsena Gulli e Farini, spesso al centro dell’attenzione per problematiche sociali e di ordine pubblico. "Sottocasa Festival – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche culturali del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia - è un progetto di grande respiro culturale che negli anni ha saputo nutrirsi delle storie popolari, dei racconti delle comunità, restituendo ai quartieri centralità e forza immaginativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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