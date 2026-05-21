Sottocasa la periferia al centro

Dal 30 maggio al 21 giugno, Ravenna ospiterà la settima edizione del ‘Sottocasa Festival’, un evento che si svolge tra le vie periferiche della città. Durante questa manifestazione saranno presenti archivi visivi, mostre fotografiche e installazioni che si sviluppano in diversi quartieri. L’obiettivo è raccontare storie di persone e gruppi, mettendo in evidenza aspetti della periferia che spesso passano inosservati. La rassegna coinvolge vari spazi urbani e si propone di valorizzare il patrimonio visivo locale.

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