Sottocasa Festival torna per la sua settima edizione | quartieri e marginalità al centro dei progetti in mostra
Il Sottocasa Festival ritorna a Ravenna per la settima volta, dal 30 maggio al 21 giugno. La manifestazione coinvolge diversi quartieri e mette al centro tematiche legate alle marginalità, attraverso una serie di progetti artistici e sociali. Durante i mesi precedenti, cittadini e realtà locali hanno collaborato a un lavoro che ha previsto diverse attività e iniziative. La manifestazione si svolge in modo diffuso e partecipato, con l’obiettivo di portare attenzione a spazi e temi legati alle comunità di quartiere.
Sottocasa Festival torna a Ravenna per il settimo anno dal 30 maggio al 21 giugno, frutto di un capillare lavoro che per molti mesi ha coinvolto cittadini e realtà del territorio in un progetto artistico e sociale multidisciplinare, diffuso e partecipato.Durante il festival sarà possibile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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