La Paramount sta per acquisire il film drama fantasy “The Midnight Sun”, diretto da Garth Davis e con protagonista Florence Plugh, secondo fonti di The Hollywood Reporter. L’accordo sarebbe considerato uno dei più significativi del mercato cinematografico di Cannes.

La Paramount si sta avvicinando all’acquisizione di titoli caldi del mercato cinematografico di Cannes The Midnight Sun, che sarà diretto da Garth Davis e con Florence Plugh dicono fonti a The Hollywood Reporter. Cosa succede sotto il sole di mezzanotte? quali sono le intenzioni artistiche di questo progetto? definito ‘il più grande affare dell’industria cinematografica di Cannes’. Il grande affare. La Paramount sta pagando più di 30 milioni di dollari per i diritti sul film. StudioCanal, che sostiene il lungometraggio, distribuirà il film nel Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Polonia, Benelux, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica, con Paramount che lo distribuisce nel resto del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Paramount acquista il film drama fantasy ‘The Midnight Sun’ con Florence Plugh. Definito ‘il più grande affare di Cannes’

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