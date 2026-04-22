Il 1° maggio sarà pubblicato “Midnight Sun: Girls Trip”, il nuovo progetto musicale della cantante svedese, già nota per aver ricevuto una nomination ai Grammy®. L’annuncio è stato condiviso dall’artista, che ha rivelato anche la data di uscita e alcuni dettagli sul contenuto del lavoro. La cantante ha accumulato una vasta popolarità grazie alle sue hit e ai riconoscimenti internazionali, e il nuovo album rappresenta un passo importante nella sua carriera.

Uscirà venerdì 1° maggio, ed è già disponibile in pre-save, “Midnight Sun: Girls Trip” (EPICSony Music), il nuovo progetto della superstar svedese nominata ai GRAMMY ZARA LAON. “Midnight Sun: Girls Trip” arriva dopo il fortunato album “Midnight Sun” (2025), e al momento Zara ha iniziato a svelare alcuni indizi sui suoi social in merito al nuovo progetto. L’artista ha infatti pubblicato alcuni post, tra cui una foto che la ritrae con in mano una mappa per la sua “Girl Trip” che mostra 12 icone floreali sparse per il mondo, che ha portato i fan a teorizzare che ciascuna immagine possa corrispondere a un feat di un artista. In un’altra foto condivisa da Zara, c’è una valigia decorata e dal contenuto colorato, scrivendo: “Valigia pronta per il mio Girls Trip”.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Zara Larsson: il 1° maggio esce “Midnight Sun: Girls Trip”

Zara Larsson - Midnight Sun (live) - 2026

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