L’Inter getta la maschera 50 milioni | svolta sul mercato

Da internews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha deciso di investire 50 milioni di euro per il mercato estivo, secondo quanto riportato nelle ultime settimane. I dirigenti del club stanno pianificando le mosse future, anche se in questa fase si concentrano sulla finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma questa sera. La strategia finanziaria e le trattative sono state avviate da tempo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Bruno De Santis Marotta e Ausilio pianificano il calciomercato estivo e c’è la svolta da cinquanta milioni di euro: tutti i dettagli L’ Inter questa sera si gioca la finale di Coppa Italia contro la Lazio, ma dentro il club il lavoro sul futuro è già partito da settimane. Marotta e Ausilio si stanno muovendo sotto traccia mentre Chivu prova a chiudere la stagione con un altro trofeo dopo lo scudetto conquistato. La sensazione è che l’estate nerazzurra sarà molto meno prudente rispetto agli ultimi anni. Perché qualcosa sta cambiando davvero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Oaktree avrebbe dato il via libera a un budget vicino ai 50 milioni di euro per il mercato estivo, superiore ai 40 milioni paventati in un primo momento.🔗 Leggi su Internews24.com

l8217inter getta la maschera 50 milioni svolta sul mercato
© Internews24.com - L’Inter getta la maschera, 50 milioni: svolta sul mercato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Affitti, svolta al Senato: fino a 8 milioni di case possono tornare sul mercatoFederproprietà ha partecipato oggi, con il Presidente Giovanni Bardanzellu, alla conferenza stampa “Riformare le locazioni: trasparenza, equità...

Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions. La strategiaMercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions.

Temi più discussi: Incubo Milan: l'Atalanta vince a San Siro, la Roma lo aggancia e la Champions è a rischio; Real Madrid: Mbappè getta la spugna, non convocato per il Clasico; Serie A, 35ª Giornata: L'Inter è Campione d'Italia! Il 21° scudetto porta la firma di Chivu.

l inter getta laInter, le cessioni finanziano Palestra: il piano di Marotta per convincere l’Atalanta dopo il precedente LookmanTra l'Inter e Marco Palestra c'è ancora di mezzo l'Atalanta. Questa volta, però, Marotta ha in mente un piano preciso per evitare un altro caso Lookman. sport.virgilio.it

Inter, un mercato da urlo: da Ederson a Palestra, i nomi per la prossima estateIl piano, però, è quello di sedersi a tavola con i dirigenti bergamaschi, approfittando dei buoni rapporti che non si sono guastati dopo la vicenda Lookman, come dimostra la cessione a Zingonia di ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web