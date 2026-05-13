L’Inter getta la maschera 50 milioni | svolta sul mercato

L’Inter ha deciso di investire 50 milioni di euro per il mercato estivo, secondo quanto riportato nelle ultime settimane. I dirigenti del club stanno pianificando le mosse future, anche se in questa fase si concentrano sulla finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma questa sera. La strategia finanziaria e le trattative sono state avviate da tempo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione.

di Bruno De Santis Marotta e Ausilio pianificano il calciomercato estivo e c’è la svolta da cinquanta milioni di euro: tutti i dettagli L’ Inter questa sera si gioca la finale di Coppa Italia contro la Lazio, ma dentro il club il lavoro sul futuro è già partito da settimane. Marotta e Ausilio si stanno muovendo sotto traccia mentre Chivu prova a chiudere la stagione con un altro trofeo dopo lo scudetto conquistato. La sensazione è che l’estate nerazzurra sarà molto meno prudente rispetto agli ultimi anni. Perché qualcosa sta cambiando davvero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Oaktree avrebbe dato il via libera a un budget vicino ai 50 milioni di euro per il mercato estivo, superiore ai 40 milioni paventati in un primo momento.🔗 Leggi su Internews24.com

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